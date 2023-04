Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ist ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Cube mit schwarz-grauem Rahmen und rotem Flaschenhalter an der unteren Stange.

Wie die Eigentümerin am Dienstag der Polizei meldete, hatte sie das Fahrrad am Montagabend gegen 20.40 Uhr im Hausflur ungesichert abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 6.15 Uhr fest, dass es nicht mehr da war. Zu diesem Zeitpunkt sei die Hauseingangstür nicht richtig verschlossen gewesen, so dass unklar ist, wer alles Zugang zum Haus hatte. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf mögliche Täter.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Mountainbike davonfuhr, oder die wissen, wo das Fahrrad inzwischen steht, können unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufnehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell