POL-PPWP: Geparktes Fahrzeug durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind in der Nacht zu Montag in der Josefstraße in ein geparktes Auto eingedrungen. Als der Nutzer des Firmenfahrzeugs am frühen Morgen zu dem Mercedes-Benz Vito kam, stellte er fest, dass die Beifahrertür leicht geöffnet war. Eine Überprüfung ergab: Aus dem Innenraum fehlten eine Softshell-Arbeitsjacke der Marke Walter mit Firmenaufdruck, Kaugummis, eine Parkscheibe sowie Toilettenpapier.

Wie es den Tätern gelungen war, das Fahrzeug zu öffnen, ist noch nicht geklärt. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Vito zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

