POL-PPWP: Einbrecher nehmen Spendenbox mit

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein versuchter Einbruch ist der Polizei am Dienstag aus Queidersbach gemeldet worden. Unbekannte Täter haben demnach am vergangenen Wochenende versucht, in eine Wohnung in der Waldstraße einzudringen. Am Montagmorgen fielen die verräterischen Spuren auf: Die Täter hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Es war ihnen aber nicht gelungen, dieses aufzuhebeln. ...

mehr