POL-PPWP: Erpressung per E-Mail

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der Bundesstraße 270 hat es am Montag an der Einmündung der Landstraße in Richtung Breitenau, in Höhe des Walzweihers, gekracht. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß war es kurz nach 8 Uhr gekommen. An der Einmündung beachtete ein 39-jähriger Autofahrer nicht die ...

