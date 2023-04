Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Außer Diebesgut auch Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch eingehandelt. Gegen die 65-Jährige wird jetzt sowohl wegen Ladendiebstahls als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Frau war zunächst kurz vor 14 Uhr in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße beim Klauen aufgefallen. Der Hausdetektiv beobachtete die Diebin dabei, wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche steckte und anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Sachen zu bezahlen. Nachdem der Sicherheitsmitarbeiter die 57-Jährige in sein Büro gebeten hatte und dort ihre Tasche geleert wurde, kamen Waren im Gesamtwert von mehr als 100 Euro zum Vorschein.

Doch nicht nur das - auch ein Mäppchen mit einer weißen, pulvrigen Substanz wurde gefunden. Ein erster Schnelltest ergab, dass es sich um Amphetamin handeln dürfte. Die 57-Jährige machte keine Angaben zur Herkunft. Die Substanz wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell