Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb greift zur Bierflasche

Kaiserslautern (ots)

Weil es kurz vor einer Schlägerei mit einem Ladendieb stand, alarmierte am Mittwoch ein Zeuge die Polizei. Der Dieb war gegen 13:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Zollamtstraße mit einem Kunden aneinandergeraten. Der Unbekannte pöbelte den 44-Jährigen an, wild gestikulierend griff er sich aus dessen Einkaufswagen eine Flasche Bier, öffnete den Verschluss und verließ den Markt, ohne das Getränk an der Kasse zu bezahlen. Nach Angaben von Zeugen war der Mann mit einer grünen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli gekleidet. Er hatte längere Haare und wirkte auf die Zeugen ungepflegt und "zugedröhnt". Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Dieb auf. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

