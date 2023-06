POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung: Zevener Polizei sucht nach verschwundenem, an Demenz erkrankten Mann ++ Elektromotor vom Boot geklaut ++ 86-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Öffentlichkeitsfahndung: Zevener Polizei sucht nach verschwundenem, an Demenz erkrankten Mann

Zeven. Seit gestern sucht die Zevener Polizei nach dem vermissten, 44 Jahre alten Jan Heine. Herr Heine wurde zuletzt gegen 13 Uhr beim Einkaufen im Zevener NETTO-Markt an der Straße "Auf dem Quabben" gesehen. Dort hatte er seinen Rollator im Eingangsbereich abgestellt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist stark an Demenz erkrankt und dürfte den Weg zu seinem Pflegeheim im Schlehdornweg nicht allein bewältigen können. Herr Heine ist 178 cm groß und schlank. Er hat kurze braune Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einem grünen Polo-Shirt. Auf dem Kopf trägt der Gesuchte in der Regel ein dunkles EWE-Cappy oder ein anderes in grau. Hinweise nimmt die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0 entgegen.

Radfahrer übersehen

Brauel. Ein 41 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 71 und der K 134 verletzt worden. Ein 33-jähriger Autofahrer hatte dort gegen 16.40 Uhr mit seinem Renault nach links abbiegen wollen und den vorfahrtberechtigten Radler vermutlich übersehen. Bei der Kollision kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Elektromotor vom Boot geklaut

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte am Vörder See den Elektromotor eines Bootes gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter nach Mitternacht auf einen privaten Anleger am Eschenweg gelangt sein und dort zwei Boote betreten haben. Bei einem Boot brachen sie die Kajüte auf und durchwühlten den Innenraum. Mit dem zweiten Boot überquerten sie den See und nahmen den Elektromotor mit. Ob die Unbekannten darüber hinaus etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

86-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen

Sottrum. Unbekannte Taschendiebe haben am Mittwochvormittag eine 86-jährige Sottrumerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Großen Straße bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Einkaufstasche an ihren Rollator gehängt. Darin befand sich ihre weiße Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein und Bankkarten. Unbemerkt gelang es den Tätern das Portemonnaie der Frau an sich zu nehmen und damit zu verschwinden.

Kinderfahrrad geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Vahlde. Unbekannte haben am Mittwoch vergangener Woche an der Bushaltestelle an der Straße "Im Fuhrenkamp" ein auffälliges Fahrrad gestohlen. Das grüne Kinderrad des Herstellers GREENS vom Typ Wembley stand am Vormittag hinter dem Wartehäuschen. Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

