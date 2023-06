Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto kollidiert mit junger Radfahrerin - Polizei sucht Augenzeugen ++ Verkehrskontrolle auf der Autobahn - Falsche Ausweise und ein Haftbefehl ++

Rotenburg (ots)

Auto kollidiert mit junger Radfahrerin - Polizei sucht Augenzeugen

Bremervörde/Hesedorf. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Wochenende auf dem Landwehrdamm ereignet hat, suchen die Beamten der Bremervörder Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine 53-jährige Autofahrerin mit ihrem silberfarbenem Renault gegen 15.30 Uhr in Richtung Bremervörde unterwegs gewesen. Auf dem Gehweg neben ihr sei ein 8-jähriges Kind geradelt und plötzlich gestürzt. Dann habe es eine Kollision mit dem vorbeifahrenden Auto gegeben, bei dem sich das Mädchen verletzte. Vor Ort soll es mögliche Zeugen gegeben haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Auffahrunfall beim Abbiegen - Zwei Frauen verletzt

Gnarrenburg/Messelskamp. Bei einem Auffahrunfall in der Gnarrenburger Straße sind am Dienstagmittag zwei Frauen verletzt worden. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Passat hatte gegen 13.20 Uhr mit ihrem Wagen von der Gnarrenburger Straße nach links in einen Gemeindeweg abbiegen wollen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die Frau stoppen. Der nachfolgende, 26-jährige Fahrer eines VW Transporters erkannte diese Absicht zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Nach eigenen Angaben sei er durch das Bedienen der Navigation abgelenkt gewesen. Die Fahrerin des VW Passat und eine 51-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei kleine Kinder, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, wurden vorsorglich in das Elbe Klinikum nach Stade gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Verkehrskontrolle auf der Autobahn - Falsche Ausweise und ein Haftbefehl

Aarbachkate/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei ist am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 auf einen grünen VW Polo aufmerksam geworden. In dem Fahrzeug fuhren drei männliche Insassen in Richtung Hamburg. Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate zeigte einer der Männer das Foto seines ausländischen Reisepasses. Später fanden die Beamten das tatsächliche Dokument bei ihm. Anhand der Eintragungen darin zeigte sich, dass sich der 41-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhielt. Außerdem hatte er eine andere, wie sich schnell herausstellte, gefälschte Identitätskarte mit Aliaspersonalien bei sich. Gegen den zweiten, 36 Jahre alten Mitfahrer lag ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Freiheitsstrafe von 130 Tagen oder ersatzweise Zahlung von zweitausend Euro vor. Da der Mann das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt nach Bremervörde überstellt. Gegen den 41-Jährigen leitete die Polizei Strafverfahren ein.

Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz - Polizei bittet um Hinweise

Kalbe. Drei Sachbeschädigungen, die vermutlich miteinander in Verbindung stehen, bearbeitet derzeit die Polizeistation Sittensen. Am zurückliegenden Pfingstwochenende, vermutlich am Samstag, ist auf dem Sportplatz an der Straße Am Sande ein Loch in eines der Tornetze gekokelt worden. Am darauffolgenden Samstag wurde ebenfalls auf dem Sportplatz in den Nachmittagsstunden zwischen 12 Uhr und 20 Uhr bei einem selbstfahrenden Rasensprenger das Führungsseil durchtrennt und der Spengerkopf manipuliert. Außerdem traten die Täter die Rückwand einer überdachten Sitzgelegenheit, ähnlich eines Strandkorbes, heraus. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Sägen im Baumarkt geklaut - Ladendieb wehrt sich

Rotenburg. Ein 60-jähriger Ladendieb ist am Dienstagnachmittag im Obi-Markt an der Bremer Straße überwältigt worden. Der vermutlich reisende Täter hatte im Verlauf seines Einkaufs im Baumarkt Sägen im Wert von rund vierhundert Euro unter seiner Kleidung verschwinden lassen. An der Kasse wurde der Mann von dem Mitarbeiter angesprochen und gestoppt. Der 60-Jährige leistete Widerstand und konnte vom Ladendetektiv fixiert werden. Den Rest übernahmen Beamte der Rotenburger Polizei.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Wittorf. Ein Streifenteam der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in der Wittorfer Straße den Wagen eines 18-jährigen Fahranfängers gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Nach einer Urinprobe bestätigte sich der Verdacht. Demnach dürfte der 18-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell