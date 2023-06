Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Siebenjähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Vorfahrt missachtet - Radfahrer kommt zu Fall ++ Radlader aufgebrochen ++ Hoher Schaden nach Diebstahl von Katalysatoren ++

Rotenburg (ots)

Siebenjähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Kirchwalsede. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wittorfer Straße/Osterberg ist am Montagnachmittag ein 7-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren worden. Der Junge hatte die Wittorfer Straße gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Verkehr geachtet. Er kollidierte mit dem Toyota einer 82-jährigen Frau. Der 7-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Vorfahrt missachtet - Radfahrer kommt zu Fall

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Aueweg ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Pkw oder nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Ein 36-jähriger Radfahrer war gegen 15 Uhr auf dem Radweg an der Bahnhofstraße ortsauswärts unterwegs. Als der Mann den Einmündungsbereich zum Aueweg querte, habe ein weißer Pkw in die Bahnhofstraße einbiegen wollen. Der Radler musste ausweichen und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Schürfwunden am Arm zu. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrer des weißen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04281/9306-0 entgegen.

Radlader aufgebrochen

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in der Hafenstraße einen Caterpillar-Radlader aufgebrochen. Dazu schlugen sie die Scheibe der linken Tür der Arbeitsmaschine ein. Aus dem Fahrzeuginneren holten sie eine Kiste mit Werkzeug heraus. Die Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus.

Hoher Schaden nach Diebstahl von Katalysatoren

Rotenburg. Ein Schaden von über einhunderttausend Euro ist in den zurückliegenden Tagen durch Diebstahl von Fahrzeugteilen aus einem Fahrzeugwerk an der Industriestraße entstanden. Zwischen dem 31. Mai und Montag dieser Woche bauten unbekannte Täter 24 Katalysatoren aus Renault-Transportern aus. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Deshalb bittet die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

Böller zerstört Klingelanlage

Scheeßel. Unbekannte haben am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr in der Kirchstraße einen lautstarken Böller gezündet. Dabei zerstörten sie die Klingelanlage eines Büro- und Wohnhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04262/98516-0.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogen

Elsdorf/A1. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Montagabend einen 24-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 21.45 Uhr auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf den VW Passat des Mannes aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände des Autohofs in Elsdorf erkannten sie bei ihm körperliche Auffälligkeiten. Ein Urintest zeigte an, dass der 24-Jährige zuvor Kokain konsumiert haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell