POL-ROW: ++ Unbekannte schlitzen Planen von 60 Lastwagen auf - Autobahnpolizei bittet um Hinweise ++ Junger Biker stürzt im Tunnel ++ Unbekannte legen Gullydeckel auf die Straße - Polizei bittet um Hinweise ++

Unbekannte schlitzen Planen von 60 Lastwagen auf - Autobahnpolizei bittet um Hinweise

Sittensen/A1. In der Nacht zum Sonntag waren unbekannte Planenschlitzer entlang der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Zwischen Samstagabend 22 Uhr und dem frühen Sonntagmorgen schnitten sie auf dem Autobahnparkplatz Stellheide und auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd die Planen von rund sechzig Lastwagen mit einem scharfen Messer auf. Dabei fiel ihnen vergleichsweise wenig Ladung in die Hände. In einem Fall erbeuteten sie drei Pakete Milch. Aus einem anderen Fahrzeug nahmen sie einen Karton mit elektronischen Parkscheiben mit. Der Schaden, den die Diebe durch das Aufschlitzen der Lkw-Planen angerichtet haben, dürfte weitaus größer sein. Zeugen, denen in dieser Nacht auf dem Parkplatz Stellheide und an der Rastanlage Ostetal verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei Sittensen.

Junger Biker stürzt im Tunnel

Visselhövede. Ein 16-jähriger Biker ist am Sonntagnachmittag in der Walsroder Straße mit seinem Leichtkraftrad verunglückt. Der Jugendliche dürfte gegen 14 Uhr mit seiner Kawasaki zu schnell durch den Tunnel gefahren sein. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an seiner Maschine beläuft sich auf etwa eintausend Euro.

Unter Drogen auf dem E-Scooter

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss von THC, dem Rauschmittel von Marihuana, ist ein 31-jähriger Mann am Sonntagnachmittag in der Straße Am Kirchhof auf seinem E-Scooter in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 17 Uhr auf ihn aufmerksam geworden, weil sich an seinem kleinen Trendfahrzeug ein grünes statt des vorgeschriebenen schwarzen Versicherungskennzeichens befanden. Zudem erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Eine Blutprobe wird zeigen, ob der 31-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hat.

Unbekannte legen Gullydeckel auf die Straße - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte in der Königsberger Straße einen mehr als schlechten Scherz erlaubt. Kurz vor Mitternacht nahmen sie in der Pillauer Straße drei Gullydeckel heraus und legten sie auf den Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung zur Pillauer Straße. Dort fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Toyota über die Hindernisse und schleifte sie mit. Ob an seinem Wagen ein Schaden entstanden ist, stand noch nicht fest. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise zur Ermittlung der Verantwortlichen erbitten die Beamten unter Telefon 04261/947-0.

E-Bikes gestohlen

Zeven. Am Sonntag sind im Zevener Stadtgebiet wieder E-Bikes gestohlen worden. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr erbeuteten unbekannte Täter in der Rhalandstraße das schwarze Elektrofahrrad eines 54-Jährigen. Das E-Bike der Marke Prophete vom Typ EPAC E-City stand in dieser Zeit mit einem Kettenschloss gesichert vor der Eingangstür eines Wohnhauses. Etwas später, zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr, schnappten sich die Unbekannten in der Kanalstraße das E-Bike einer 64-Jährigen. In diesem Fall handelte es sich um ein rotes Damenrad des Hersteller Victoria vom Typ e Urban 3.6. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und bittet unter 04281/9306-0 um Hinweise.

