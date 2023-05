POL-HI: FREDEN (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt/Gödringen (fra); Gerhart-Hauptmann-Straße 13-15 In der Nacht vom 22.05.2023 20:00 Uhr bis zum 23.05.2023 wahrscheinlich gegen 04:00 Uhr wurden in der Gerhart-Hauptmann-Straße (Sackgasse) in Gödringen in ein Gewächshaus und in zwei Firmen-Lkw eingebrochen und Bargeld und eine Einhandmotorsäge der Marke Stihl entwendet. Der Wert der erlangten Güter beläuft sich auf circa 550 Euro. Wer zum ...

