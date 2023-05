Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit mehreren Verletzten auf der A 7 bei Rhüden

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Auf der A 7 in Richtung Hamburg ereignete sich am heutigen Dienstagvormittag, gegen 09:40 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Bockenem ein folgenschwerer Verkehrsunfall, an dem zwei Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. In einer ersten Meldung hieß es zunächst, dass sich der Unfall zwischen der Raststätte Harz Ost und der Anschlussstelle Rhüden ereignet habe.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn mit einem Sattelzug den rechten von drei Fahrstreifen, als der linke Vorderreifen an dem Zugfahrzeug platze. Das Gespann brach daraufhin nach links aus und kollidierte mit einem überholenden Sattelzug, an dessen Steuer ein 55-Jähriger aus Delmenhorst saß.

Der weitere Unfallhergang ist bislang unklar. Bekannt ist, dass ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt war. Dabei handelt es sich um einen Pkw Skoda, in dem sich ein 47-Jähriger aus dem hessischen Vogelsbergkreis sowie ein 24-Jähriger aus dem Bereich Uslar befanden. Der Pkw überschlug sich, rutschte über die Fahrbahn und kam nach ca. 200 m auf der Seite liegend zum Stehen. Die Insassen wurden eingeklemmt. Sie mussten von Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden und kamen anschließend beide schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Derzeit ist noch nicht bekannt, welcher der beiden Männer den Pkw zuvor führte.

Die zwei Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Auch sie wurden in Krankenhäuser verbracht.

Momentan dauert die Unfallaufnahme weiter an. Zur Rekonstruktion des Hergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Autobahn in Richtung Norden bleibt noch mindestens bis 16:00 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rhüden von der A 7 abgeleitet.

