Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Gödringen (fra); Gerhart-Hauptmann-Straße 13-15

In der Nacht vom 22.05.2023 20:00 Uhr bis zum 23.05.2023 wahrscheinlich gegen 04:00 Uhr wurden in der Gerhart-Hauptmann-Straße (Sackgasse) in Gödringen in ein Gewächshaus und in zwei Firmen-Lkw eingebrochen und Bargeld und eine Einhandmotorsäge der Marke Stihl entwendet. Der Wert der erlangten Güter beläuft sich auf circa 550 Euro. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich der Straße unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf den möglichen Täter oder dessen Pkw zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell