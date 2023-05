Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Eine 26-Jährige konnte heute Morgen gegen 04.00 Uhr auf der L 1017 zwischen Buchenau und Ebenau nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihr ein Wildschwein die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das in der Folge verendete. Am Audi entstand entsprechender Sachschaden, die Fahrerin erlitt einen Schock. Sie kam in ein Krankenhaus. (ah)

