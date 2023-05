LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Ein bislang Unbekannter gelangte in der zurückliegenden Nacht, gegen 04.00 Uhr widerrechtlich auf das Gelände eines Autohandels in der Schäferstraße. In der weiteren Folge entwendete der Mann eine bisher noch unbekannte Anzahl an Kompletträdern. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Unbekannte ein Lastenfahrrad zum Transport des Beutegutes. Hinweise zum Täter oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei ...

