Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1021.Ein 82-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr von Richtung Eisenach in Richtung Herleshausen, ein 43 Jahre alter Fahrer eines Audi fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Aus unbekannter Ursache geriet der 82-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug des 43-Jährigen. Der 43 Jahre alte Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 82-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell