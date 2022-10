Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Telekom-Mitarbeiter unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Alsdorf (ots)

Zwei unbekannte Männer haben heute Vormittag (18.10.2022) gegen 10 Uhr versucht, in die Wohnung einer 84-jährigen Frau im Stadtteil Begau zu gelangen. Sie gaben an, sie seien von der Telekom und müssten die Telefonanschlüsse überprüfen. Dann schubste einer der beiden die Frau in den Flur. Die Rentnerin flüchtete in den Garten und rief um Hilfe. Unverrichteter Dinge ergriffen die beiden Unbekannten daraufhin die Flucht. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen. Wer hat möglicherweise heute oder in den vergangenen Tagen etwas Ähnliches erlebt oder Verdächtiges festgestellt? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und / oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich tagsüber unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (sk)

