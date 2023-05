LPI-GTH: Kollision auf Fußgängerüberweg

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 76-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Abend die Straße "Am Hessenweg" in Richtung Fröttstädt, geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand und in der weiteren Folge ins Schleudern. Anschließend kollidierte der Mann mit seinem Pkw mit einem Straßenbaum. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, Personen verletzten sich nicht. Die Straße wurde temporär voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

