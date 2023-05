LPI-GTH: Kollision mit Baum

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 06. Mai, 09.00 Uhr und 09. Mai, 09.30 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte in den Keller eines Hauses in der Mozartstraße. Anschließend wurden Werkzeuge im Wert von circa 600 Euro entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0120073/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

