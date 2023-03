Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zugsurfer in Ludwigshafen am Rhein gestellt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 29. März 2023 wurde gegen Mittag ein Mann beobachtet als er mit einer Sturmhaube bekleidet von einem Güterzug auf das Werksgelände der KTL sprang und anschließend versuchte auf das Gelände der BASF zu gelangen. Durch Werksmitarbeiter konnte er gestellt und festgehalten werden bis die Polizei eintraf. Der 20-jährige Mann gab an von Lübeck als sogenannter "S-Bahn-surfer" bis nach Ludwigshafen am Rhein mit dem Zug gefahren zu sein. Seine gefährlichen Eskapaden an dem Zug habe er mittels einer Dashcam sowie Spiegelreflexkamera aufgezeichnet und zeigte den Polizisten hierzu einige seiner Videos. Die beiden Speicherkarten wurden durch die Bundespolizei beschlagnahmt. Außerdem erwarten den Mann Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Hausfriedenbruch.

Die Bundespolizei weist daraufhin, dass das Klettern auf Waggons und S-Bahn-Surfen lebensgefährlich ist!

