Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Auto-Aufbrüche in Baunatal und Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal und Vellmar (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen wurden der Polizei insgesamt acht Auto-Aufbrüche in Baunatal und Vellmar gemeldet, bei denen die Täter jeweils Scheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Der Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen in niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Aufbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die fünf in Baunatal gemeldeten Taten, die sich nach bisherigem Kenntnisstand allesamt in der vergangenen Nacht ereigneten, dürften auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Das Ziel der Aufbrecher waren Autos der Hersteller Opel, BMW, Mercedes und VW, die in der Theodor-Heuss-Allee, der Sauerbruchstraße und in den Straßen "Lindenhof", "An der Lehmgrube", "Auf dem Wiede" geparkt waren. Offenbar hatten es die unbekannten Täter auf in den Fahrzeugen abgelegte Portemonnaies und Bargeld abgesehen.

In Vellmar kam es am heutigen Montagmorgen zu drei Auto-Aufbrüchen in der Ihringshäuser Straße. Dort schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr die Scheiben an einem blauen Opel, einem schwarzen Hyundai und einem blauen VW ein, die gegenüber des Friedhofs Niedervellmar geparkt waren. Nach ersten Feststellungen der betroffenen Autobesitzer erbeuteten die Aufbrecher Handtaschen und Portemonnaies samt Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen zu allen Fällen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell