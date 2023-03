POL-EN: Herdecke- Einbrecher dringt in Supermarkt ein

Ennepetal (ots) - Am Sonntag verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 23:00 Uhr Zugang zu einem Haus in der Rocholzallee. Sie drangen über das Wohnzimmerfenster in das Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

mehr