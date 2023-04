Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher trieben ihr Unwesen

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 02.04. bis zum 03.04.2023 waren Einbrecher in der Rudolf-Breitscheid-Straße aktiv. Zum einen drangen die unbekannten Täter gewaltsam in zwei Geschäftsräume ein. Sie durchwühlten dort mehrere Schränke, entwendeten aber offensichtlich nichts. Zum anderen versuchten die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Eine Kellertür hielten ihren Bemühungen jedoch stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Sie verursachten bei beiden Objekten Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

