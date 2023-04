Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsches Einsatzfahrzeug gestoppt

Greiz (ots)

Wildetaube. Ein Polizeibeamter staunte nicht schlecht, als er am Samstag, den 01.04.2023 gegen 17:40 Uhr mit seinem Privat-Pkw unterwegs war. Auf der B92 wollte der Beamte einen anderen Verkehrsteilnehmer überholen, als unvermittelt ein 46-jähriger mit seinem VW ebenfalls zum Überholen ansetzte. Der Polizist musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach dem Überholvorgang beschleunigte der 46-Jährige sein Fahrzeug und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gommla. Des Weiteren setzte der VW-Fahrer während seiner Fahrt ein Blaulicht auf das Fahrzeugdach. Auf Grund des Blaulichts bremsten etliche Verkehrsteilnehmer ab und machten Platz für den 46-Jährigen. Auf Höhe des Daßlitzer Kreuzes setzte der VW-Fahrer nunmehr in einer langgezogenen Rechtskurve, bei zeitgleich durchgezogener Linie, zum Überholen an. Hierdurch musste der überholte Pkw und ein entgegenkommendes Fahrzeug abrupt abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Danach versetzte sich der Polizeibeamte in den Dienst und forderte den VW-Fahrer zum Anhalten auf. Jetzt muss sich der 46-Jährige strafrechtlich verantworten. Die Polizeiinspektion Greiz (03661/ 6210) sucht in diesem Zusammenhang nach Fahrzeugführern, die wegen dem VW Touareg mit Blaulicht bremsen oder ausweichen mussten oder in sonstiger Weise behindert oder gefährdet wurden. (TL)

