Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet und wieder aufgefunden

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte drangen gewaltsam in der Nacht von Freitag (31.03.23) zu Samstag (01.04.23) in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Kornmarkt ein. Aus dem Treppenhaus entwendeten sie ein Mountainbike und flüchteten. Am Samstag gelang es Polizisten das gestohlene Fahrrad in Bereich der Leitergasse aufzufinden. Es fehlten jedoch das Hinterrad und die Gangschaltung. Das Fahrrad wurde im Anschluss an die Eigentümerin zurückgegeben. Es entstand Sachschanden. Die Altenburger Polizei ermittelt. Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder der Tatausführung geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden. (TL)

