Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden - Täter in Haft

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle in Altenburg stellten Polizisten am 31.03.2023 gegen 14:10 Uhr bei einem 39-Jährigen eine größere Menge Betäubungsmittel fest. Insgesamt fanden die Beamten ca. 500g Methamphetamin, fast 100g Haschisch sowie ca. 100g GBL auf. Es erfolgte die Festnahme des 39-Jährigen. Ein Haftrichter bestätigte die vorläufige Festnahme, so dass der Mann nun in eine Justizvollzugsanstalt eingezogen ist.

Außerdem stellten Altenburger Polizisten am selben Tag gegen 19:20 Uhr bei einem 26-Jährigen ca. 100g Cannabis und eine geringe Menge Ecstasy fest. An die Feststellung schloss sich eine Wohnungsdurchsuchung an. Nach Beendigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (TL)

