POL-ROW: ++ Taschendiebe haben Hochkonjunktur ++ Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin ++ E-Bikerin bei Unfall verletzt ++ Wohnungseinbruch im Heckenweg ++

Taschendiebe haben Hochkonjunktur

Bremervörde. Unbekannte Taschendiebe sind am Donnerstag in mehreren Bremervörder Discountern unterwegs gewesen. Gegen 9 Uhr wurde eine 66-jährige Frau bei Lidl in der Alten Straße Opfer der Täter. Sie hatte ihre Einkaufstasche an einen Einkaufswagen gehängt und ihn kurz aus den Augen gelassen. Die Diebe schnappten sich ihr Portemonnaie mit über einhundert Euro Bargeld, ihrem Ausweis und auch Bankkarten. Damit versuchten die Täter direkt im Anschluss an die Tat zweimal Geld bei der Sparkasse abzuheben. Etwas später traf es eine 82-jährige Frau bei Aldi in der Straße Am Bahnhof Süd. Die Seniorin hatte vor ihrem Einkauf eine Münze aus ihrem Portemonnaie geholt, um den Einkaufswagen zu entsperren. Das hatten die Täter vermutlich genau beobachtet, denn kurz darauf bemerkte die Frau, dass auch sie bestohlen worden war. Ihre schwarze Geldbörse mit dem üblichen Inhalt war plötzlich verschwunden. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr kam es bei Aldi in der Wesermünder Straße zur nächsten Tat. Diesmal wurde ein 74-jähriger Mann bestohlen. Er trug sein schwarzes Herrenportemonnaie in der Hosentasche bei sich. Auch der Mann bemerkte nicht, wie die Diebe es an sich genommen haben.

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Hemslingen. Mit über 1,5 Promille ist eine 49-jährige Autofahrerin am späten Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Streifenbesatzung war gegen 23 Uhr in der Moordorfer Straße auf den Wagen der Frau aufmerksam geworden. Im Gespräch bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Frau. Nach eigenen Angaben habe sie über Tag nur ein Bier getrunken. Der Atemalkoholtest zeigte jedoch ein deutliches Ergebnis an. Die Frau musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Radfahrerin übersehen

Hassendorf. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Worthstraße ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine 51-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte Radlerin beim Abbiegen mit ihrem VW Polo vermutlich übersehen. Die Frau zog sich Verletzungen an ihrem Bein und am Kopf zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Wieder ohne Fahrerlaubnis

Hemsbünde. Zum wiederholten Mal haben Beamte der Rotenburger Polizei am Donnerstagnachmittag einen 26-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Fahrerlaubnis am Steuer seines Autos saß. Diesmal wurde eine Streifenbesatzung gegen 16 Uhr in der Straße Am Sägewerk auf den Mann aufmerksam. Schnell stellte sich heraus, dass er seine Fahrerlaubnis noch nicht wiedererlangt hat. Gegen ihn und seine Ehefrau, die die Fahrt als Fahrzeughalterin zugelassen hatte, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

E-Bikerin bei Unfall verletzt

Wensebrock. Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmorgen eine 34-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg an der B 71 erlitten. Eine 32-jährige Autofahrerin hatte gegen 7 Uhr früh mit ihrem Peugeot von der Bundesstraße nach links in den Bösenkampweg abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die auf dem Radweg entgegenkommende Frau auf ihrem Elektrofahrrad. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Graues E-Bike gestohlen

Zeven. Unbekannte haben am Donnerstag vor der Turnhalle an der Straße auf dem Berge ein E-Bike gestohlen. Der 78-jährige Besitzer hatte das graue Elektrofahrrad vom Hersteller Kalkhoff zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr dort verschlossen abgestellt. Als er wieder losfahren wollte, war sein Rad verschwunden.

Wohnungseinbruch im Heckenweg

Lauenbrück. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Heckenweg eingebrochen. Dazu drückten sie das auf Kipp stehende Fenster zur Küche auf. In der Wohnung fiel den Einbrechern eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten in die Hände.

Pkw-Aufbruch misslingt

Sottrum-Bahnhof. Am Donnerstagvormittag haben Unbekannte vermutlich versucht, in ein auf dem Parkplatz des Bahnhofs stehendes Auto einzudringen. Zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr schlugen sie gegen die Scheibe der Beifahrertür eines roten Mercedes-Kombi. Das Glas zersplitterte, die Scheibe hielt aber stand. Gestohlen haben die Täter nichts. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

