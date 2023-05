Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto überschlägt sich an der K 239 - Polizei sucht nach verschwundenen Insassen ++ Ärger beim Pfingstbaumbegießen - Zwei Männer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Auto überschlägt sich an der K 239 - Polizei sucht nach verschwundenen Insassen

Hemsbünde. Mit einem Hubschrauber hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Montag nach den verschwundenen Insassen eines verunglückten Autos gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der graue Opel gegen 2.30 Uhr im Kurvenbereich der K 239 in Höhe des Sportplatzes nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Ein Insasse habe sich laut Angaben eines auf den Unfall zugekommenen Ersthelfers selbst aus dem Wrack befreien können und die Unfallstelle zu Fuß verlassen. Einem anderen Insassen konnte der hilfsbereite Mann aus dem verunglückten Opel helfen. Aber auch dieser Insasse habe sich vom Unfallort entfernt. Mithilfe eines hinzugerufenen Hubschraubers konnte die Polizei einen der beiden Unfallbeteiligten reglos auf einem Feld in der Nähe der Unfallstelle finden. Der 30-jährige Mann wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Da er vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Er konnte bereits Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Zum Verbleib des anderen Insassen machte er keine Angaben. In den jetzt folgenden Ermittlungen versucht die Polizei herauszufinden, wer beim Unfall am Steuer des Opel gesessen hat und was aus dem verschwunden Insassen geworden ist.

Ärger beim Pfingstbaumbegießen - Zwei Männer verletzt

Bremervörde-Elm. Während einer Brauchtumsveranstaltung im Ulmenweg sind am Nachmittag des Pfingstsonntags zwei Männer leicht verletzt worden. Die beiden, wie sich später herausstellte alkoholisierten 29-Jährigen, hatten gegen 16.40 Uhr nach eigenen Angaben einen Transporter stoppen wollen, der durch die gesperrte Straße gefahren sei. Da der 31-jährige Fahrer des Sprinters darauf nicht reagiert habe, schaukelte sich die Situation schnell hoch. Im weiteren Verlauf ging die Windschutzscheibe des Transporters zu Bruch. Aus Angst vor einer drohenden Auseinandersetzung sei der 31-Jährige angefahren und habe dabei die beiden Männer leicht verletzt. Zeugen, die den Verlauf des Vorfalls beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

Vorfahrt missachtet - drei Menschen verletzt

Wilstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Molkereistraße sind am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte die Kreuzung gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW von der Bahnhofstraße in Richtung Molkereistraße überqueren wollen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung Tarmstedt kommenden VW Caddy eines 54-Jährigen. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr befreiten die drei Insassen des VW aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug. Alle erlitten leichte Verletzungen.

Wohnungseinbruch am Weicheler Damm

Rotenburg. Im Verlauf des zurückliegenden Pfingstwochenendes sind unbekannten Täter in ein Wohnhaus am Weicheler Damm eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. In der Wohnung suchten sie nach Beute und fanden Schmuck und Bargeld. Damit entkamen sie unerkannt.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Montagabend einen 19-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 21 Uhr in der Hansestraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Eine Urinprobe bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 19-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. In seinem Fahrzeug fand die Polizei einen kleinen Beutel mit Rauschgift und beschlagnahmte ihn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell