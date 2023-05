Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 26.05.-28.05.2023

Rotenburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall eines Pedelec-Fahrers

Scheeßel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 25-Jähriger mit einem Pedelec den Radweg der Westerholzer Straße (K216) zwischen Westerholz und Jeersdorf, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kommt und stürzt. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen, vermutlichen aufgrund eines nicht getragenen Fahrradhelms, zu. Auf dem Radweg liegend wird er durch einen unabhängigen Verkehrsteilnehmer aufgefunden, welcher umgehend den Rettungsdienst verständigt und Reanimationsmaßnahmen einleitet. Dennoch erliegt der Unfallverursacher kurz darauf seinen Verletzungen im Krankenhaus Rotenburg. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schockanruf mit hohem Schaden

Scheeßel. Am Donnerstagmittag erhielt die 79-jährige Geschädigte einen sogenannten Schockanruf. Der Anrufer gab sich als Angehöriger einer Behörde aus und teilte ihr im Gespräch mit, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kind verwickelt sei. Diesbezüglich sei die Zahlung eines hohen Geldbetrages als Kaution notwendig. Dieses sollte bei der Gerichtskasse hinterlegt werden. Daraufhin übergab die Geschädigte einem Täter Bargeld, eine Uhr und Goldmünzen, dieser entfernte sich anschließend unerkannt. Der Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Visselhövede. Am Freitagabend hatte der Fahrzeugführer eines VW Caddys Probleme beim Anfahren an einer Ampel in der Süderstraße. Als der dahinter wartende Geschädigte seinen Pkw verließ, um sich nach dem Rechten zu erkundigen, fuhr der Unfallverursacher rückwärts und beschädigte den dahinterstehenden VW Passat des Geschädigten. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden, im Rahmen einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnte ein Atemalkoholgehalt von 0,86 Promille festgestellt werden. Der Verursacher gab an, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, woraufhin ihm zwei Blutproben entnommen wurden, um die Alkoholkonzentration im Blut zum Unfallzeitpunkt zurückrechnen zu können. Der 57-jährige Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Unfallschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr

Rotenburg. Am Samstagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Audi A3, dabei konnte eine Alkoholbeeinflussung bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Rotenburg. Am Samstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte die bislang unbekannte Täterschaft insgesamt drei geparkte Pkw im Kiebitzweg durch das Zerkratzen des Lacks mittels eines spitzen Gegenstandes. Der Gesamtschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 04261/947-0 entgegen.

Taschendiebstahl beim Einkaufen

Visselhövede. Am Samstagmittag befand sich der 82-jährige Geschädigte zum Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Süderstraße. Während des Einkaufens entwendete die bislang unbekannte Täterschaft das Portemonnaie des Geschädigten aus dessen Gesäßtasche. Das Fehlen der Geldbörse stellte er erst beim Bezahlen an der Kasse fest. Die Schadenssumme wird auf circa 350 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell