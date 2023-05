Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorin fällt auf falschen Microsoft-Support herein ++ Kollision unter Radlerinnen ++ Seniorin bemerkt Taschendiebstahl ++

Rotenburg (ots)

Seniorin fällt auf falschen Microsoft-Support herein

Rotenburg. Eine 67-jährige Rotenburgerin ist am Dienstag auf einen Internetbetrüger hereingefallen. Die Frau war beim Surfen auf die Handelsplattform Ebay-Kleinanzeigen gekommen. Sofort habe sich ein großer Warnhinweis auf dem Bildschirm ihres Laptops geöffnet. Ihr PC sei von einem Trojaner befallen und sie möge unbedingt unter der eingeblendeten Telefonnummer beim Microsoft-Support anrufen. Hier meldete sich ein Mann, der ihr in gebrochenem Deutsch Anweisungen gab. In dem etwa dreistündigen Telefonat gelang es dem Fremden, der 67-Jährigen sämtliche digitalen Zugangsdaten, darunter auch die ihres Online-Banking-Zugangs, zu entlocken. Mit vier Überweisungen ergaunerte er sich rund achthundert Euro. Zu spät erkannte die Geschädigte, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Die Frau erstattete eine Strafanzeige und hofft, dass ihre Bank die Überweisungen rückgängig machen kann.

Kollision unter Radlerinnen

Scheeßel. Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochabend auf dem Radweg an der Zevener Straße zusammengestoßen. Eine Jugendliche war gegen 18 Uhr aus einem Stichweg auf den Radweg gefahren und hatte dabei eine andere Radlerin vermutlich übersehen. Sie kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ihr Ehemann brachte sie in ein Krankenhaus.

Seniorin bemerkt Taschendiebstahl

Zeven. Am Mittwochnachmittag hat eine 71-jährige Frau eine unbekannte Taschendiebin beim Diebstahl ihrer Geldbörse erwischt. Während die Seniorin gegen 15 Uhr in einem Discounter am Nord-West-Ring mit dem Einkauf beschäftigt war, nahm sich die Unbekannte ihr rotes Portemonnaie mit Lippenmuster aus ihrer Umhängetasche. Die 71-Jährige bemerkte die Tat und stellte die Frau zur Rede. Mit der Beute ergriff die Diebin die Flucht. Sie wird als etwa 170 cm große Frau mit südländischem Aussehen beschrieben und habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einer neon-orange-farbenen Jacke.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell