Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pkw-Diebstahl beim Delphino - Hamburger Polizei schnappt junge Täter auf der Flucht ++ Unfall bei Starkregen - Zwei junge Männer verletzt ++ Diesel aus Lkw-Tank abgezapft ++

Rotenburg (ots)

Pkw-Diebstahl beim Delphino - Hamburger Polizei schnappt junge Täter auf der Flucht

Bremervörde. Nach dem Diebstahl eines Pkw vom Parkplatz des Bremervörder Familienbades "Delphino" sind zwei junge Männer am Montagabend an der Anschlussstelle der A1 "Othmarschen" von Einsatzkräften der Hamburger Polizei festgenommen worden. Die 19 und 20 Jahre alten Beschuldigten stehen im Verdacht am Nachmittag im Umkleidebereich des Bades einen Spind aufgebrochen zu haben. Daraus wurden Fahrzeugschlüssel und die Papiere für einen schwarzen Mercedes der A-Klasse gestohlen. Nachdem die 61-jährige Geschädigte den Aufbruch des Schrankes und den Diebstahl ihres Fahrzeugs bemerkt hatte, informierte sie sofort die Bremervörder Polizei. Über die Software des gestohlenen Mercedes konnten die Beamten den Standort des Wagens auf der A1 in Richtung Hamburg orten. Gegen 19 Uhr gelang es der Autobahnpolizei Hamburg, das gesuchte Fahrzeug zu stoppen. Beide Insassen ergriffen die Flucht, konnten jedoch kurz darauf gefasst werden.

Unfall bei Starkregen - Zwei junge Männer verletzt

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf sind am Montagabend zwei junge Männer verletzt worden. Gegen 21.40 Uhr hatte ein 20-jähriger Autofahrer auf der Richtungsfahrbahn Bremen bei Starkregen die Kontrolle über seinen Audi verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum über eine Böschung gefahren. Auf der Außenschutzplanke überschlug sich sein Wagen und blieb schließlich auf dem Dach auf dem linken Überholstreifen liegen. Der junge Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Diesel aus Lkw-Tank abgezapft

Hemslingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Dieseldiebe in der Söhlinger Straße unterwegs gewesen. Auf dem Lagerplatz einer Spedition brachen sie den Tank einer Sattelzugmaschine auf und zapften rund 300 Liter Kraftstoff ab. Bei einem anderen Lkw scheiterten die Täter. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise erbittet die Polizeistation Bothel unter 04266/95568-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell