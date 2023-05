Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht nach Unfallflucht durch einen Trecker ++

Rotenburg (ots)

Bötersen. Am Mittwochmittag, 17.05.2023, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich in Bötersen eine Verkehrsunfallflucht. Ein Trecker mit Anhänger befuhr die Dorfstraße von der B 75 kommend in Richtung Höperhöfen, als er in der dortigen Rechtskurve mit seinem Gespann über die Fahrbahnmitte geriet. Ein entgegenkommendes Fahrzeug der DHL konnte dem Trecker nicht mehr ausweichen. Der Trecker touchierte den gelben Transporter und beschädigte dabei die gesamte linke Seite des Fahrzeuges sowie den Außenspiegel. Der Trecker fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Sottrum unter 04264-83646-0

