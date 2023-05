Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einschleichdiebe unterwegs ++ Polizei findet gestohlenen PKW wieder ++ PKW-Scheibe eingeschlagen ++ Einbruch in leerstehendes Haus ++ Keine Fahrerlaubnis-Weiterfahrt untersagt ++

Rotenburg (ots)

Einschleichdiebe unterwegs

Sittensen. Am Montag, dem 16.05.2023, ist es in der kleinen Örtlichkeit Ramshausen zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 80-jährige Bewohner des Einfamilienhauses zwischen 13:00 und 13:45 Uhr in seinem Garten auf, während unbekannte Täter die Gelegenheit nutzten und unbemerkt in das Gebäude gelangten. Als die 76- jährige Ehefrau des Mannes ins Haus ging, um vor einem geplanten Einkauf ihre Geldbörse zu holen, stellte sie fest, dass aus der, in einem Büroraum des Hauses abgestellten, Handtasche die Geldbörsen samt Bargeld fehlten. Vermutlich dürften die unbekannten Täter durch eine unverschlossene Hintereingangstür in das Wohnhaus gelangt sein. Der 80-jährige Bewohner des Hauses konnte sich daran erinnern, kurz vor der Tat von drei, nach Arbeit suchenden, männlichen Personen aus einem weißen Kastenwagen heraus angesprochen worden zu sein. Die Polizei Sittensen sucht nun weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04282 59414-0

Polizei findet gestohlenen PKW wieder

Bremervörde. Am Montagnachmittag, den 15.05.2023, erschien ein 32-jähriger Mann bei der Polizei Bremervörde und teilte mit, dass sein schwarzer Peugeot 307 entwendet worden sei. Er gab an, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt, dabei aber vermutlich den Schlüssel steckengelassen zu haben. Nachdem der Mann von seinem Arztbesuch zu seinem PKW zurückkehrte, war dieser nämlich nicht mehr am abgestellten Ort aufzufinden. Die Bremervörder Streifenpolizisten fahndeten nach dem älteren Modell eines schwarzen Peugeot 307 und konnten dabei in der Nacht auf den 16.05.2023, gegen 01:55 Uhr, auf einem Hinterhof in der Bergstraße einen schwarzen Peugeot mit abgeschraubten Kennzeichen feststellen. Ein Blick in den Innenraum des Fahrzeuges bestätigte schnell, dass es sich um den zuvor als entwendet gemeldeten PKW handelte. Die abgeschraubten Kennzeichen lagen im dortigen Fußraum. Die Streifenpolizisten erwirkten über die Staatsanwaltschaft einen Beschluss, um die Wohnung des dort bereits wegen mehrfacher Eigentumsdelikte bekannten Mannes zu durchsuchen. Kurz nach dem Betreten der Wohnung wurden die Beamten schnell fündig und konnten sowohl das Fahrzeug als auch den dazugehörenden Schlüssel an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Gegen den Fahrzeugdieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PKW-Scheibe eingeschlagen

Rotenburg. Am Montag, den 15.05.2023, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Golfs ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am späten Nachmittag auf dem Parkplatz des "clever fits" an der Verdener Straße abgestellt. Als er gegen 19:15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er die eingeschlagene Scheibe fest. Die unbekannte Täterschaft hatte aus dem Innenraum des Fahrzeugs diverse Gegenstände entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261-947-0

Einbruch in leerstehendes Haus

Visselhövede. Unbekannte Täter brachen am Sonntag, 14.05.2023, zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr, in ein leerstehendes Haus in Visselhövede ein. Hierzu kletterten die Täter mit Hilfe einer Holzleiter auf die Bedachung des Hauses. Über das Dach gelangten sie weiter auf eine Dachterrasse, wo sie schlussendlich die Terrassentür aufhebelten. Im Innenraum des Wohngebäudes konnten sie keine Beute machen wurden aber in einem Nebengebäude des Wohnhauses fündig und entwendeten dort eine Motorsense. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visselhövede unter 04262 959080 auf.

Keine Fahrerlaubnis-Weiterfahrt untersagt Halvesbostel/A1 Am Montag, 15.05.2023, gegen 11:20 Uhr beendeten Beamte der Sittenser Autobahnpolizei die Fahrt eines 36-jährigen Mannes. Dieser war mit seinem Audi A4 auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als ihn die Streifenbesatzung in Höhe Halvesbostel anhielt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzog. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

