Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Stromkabel entwendet ++ Senior von Hollywood-Schaukel getroffen ++ Drogenfahrt beendet ++

Rotenburg (ots)

Stromkabel entwendet

Hemsbünde. In der Nacht von Montag auf Dienstag schnitten unbekannte Täter mittels Bolzenschneiders den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in Hemsbünde auf. Auf dem Firmengelände wickelten sie von dort gelagerten Stromkabelrollen die Stromkabel ab und entwendeten diese. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bothel unter 04266 95568-0

Senior von Hollywood-Schaukel getroffen

Rotenburg. Am Dienstagmittag staunte die Rotenburger Polizei nicht schlecht, als sie die Meldung erhielt, dass ein Senior von einer fliegenden Hollywood-Schaukel am Kopf getroffen worden sein soll. Vor Ort konnten die Beamten schnell klären, dass der starke Wind ursächlich für diesen Unfall war. Die Hollywood-Schaukel, die auf einem Balkon im 2. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Harburger Straße gestanden hatte, wurde vom Wind erfasst, in die Luft geschleudert und fiel anschließend auf den darunter liegenden Gehweg, wo sie den dort gehenden Passanten traf. Der 76-jährige Mann zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus verbracht. Eine weitere Passantin wurde ebenfalls getroffen, erlitt allerdings keine Verletzungen.

Drogenfahrt beendet

Rotenburg. Am frühen Dienstagmorgen beendete die Rotenburger Polizei die Fahrt eines 21-jährigen Mannes. Dieser war mit seinem BMW im Rotenburger Stadtgebiet unterwegs, als ihn die Streifenbesatzung in der Straße Siedenmarsch anhielt. Eine Kontrolle der Fahrtüchtigkeit und ein Drogenvortest ergaben Hinweise auf den Konsum von THC. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell