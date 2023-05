Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ärger am Strandgold ++ Fahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis gestoppt ++ Himmelfahrtstour rund um den Vörder See ++

Ärger am Strandgold

Rotenburg. Weil ein 51- jähriger Mann bei der Feierlichkeit am Strandgold die dortigen Sitzauflagen mit der Toilette verwechselt hatte, wurde er vom Sicherheitspersonal darauf angesprochen. Der 51-jährige, stark alkoholisierte Mann versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber von der Security eingeholt werden, woraufhin der Mann ausholte und einem der Männer des Sicherheitspersonal zweimal ins Gesicht schlug. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 51 Jährigen werden nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt.

Fahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Zeven. Am Donnerstagabend beendete die Zevener Polizei die Fahrt eines 38-jährigen Mannes. Dieser war mit einem Sprinter auf der Landstraße nach Wiersdorf unterwegs, als ihn die Streifenbesatzung in Höhe der Abzweigung zur Frankenbosteler Straße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise anhielt und seine Fahrtüchtigkeit kontrollierte. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest erklärten die zuvor festgestellte Fahrweise. Bei dem Fahrzeugführer wurden über 1 Promille Alkohol und der Einfluss von Kokain festgestellt. Zudem lag eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Himmelfahrtstour rund um den Vörder See

Bremervörde. Nachdem der Tag für die eingesetzten Beamten am Huddelberg noch ruhig begann und man bis zum späten Nachmittag von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung berichten konnte, erhöhte sich die Einsatzbelastung in den Abendstunden etwas. Streitigkeiten, Ruhestörungen und körperliche Auseinandersetzungen mussten durch die Beamten vor Ort aufgenommen werden. Ursächlich war oftmals ein erhöhter Alkoholkonsum. Nachdem die Beamten nach einer vorausgegangenen Körperverletzung bei einem 23-jährigen Mann die Personalien feststellen wollten, griff dieser den 27-jährigen Polizisten an und verletzte ihn mit einem Kopfstoß an der Stirn. Gegen ihn wurde eine Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten eingeleitet. Einige Streitigkeiten konnten schon durch die erhöhte polizeiliche Präsenz im Ansatz beruhigt werden, in einem Fall gelang dies nicht, den eingesetzten Beamten wurde der Mittelfinger gezeigt und sie wurden verbal beleidigt. Zudem wurde ein erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer mit knapp unter 2 Promille Alkohol festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Das Einsatzaufkommen zum Himmelfahrtstag 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr dennoch leicht gesunken, vornehmlich aufgrund der ruhigeren Vor- und Nachmittagsstunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell