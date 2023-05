POL-ROW: ++ Mopedfahrer muss ausweichen und stürzt ++ Unfall am Ärztezentrum - 47-jähriger Mann verletzt ++ Unter Drogen und ohne Lappen ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Mopedfahrer muss ausweichen und stürzt

Granstedt. Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Granstedter Straße ist am späten Samstagabend ein 18-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Zweirad aus Richtung Selsingen kommend unterwegs, als ihm grauer Audi Avant auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Der 18-Jährige habe ausweichen müssen und sei dabei gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen am Knie und am Fuß zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro. Der noch unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0 entgegen.

Unfall am Ärztezentrum - 47-jähriger Mann verletzt

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag ist ein 47-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der großen Kreuzung am Ärztezentrum verletzt worden. Der Mann hatte gegen 14 Uhr mit seinem Audi von der Bahnhofstraße nach links in die Burgstraße abbiegen wollen. Ein 28-jähriger Mann, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung ebenfalls nach links in die Burgstraße abbiegen wollte, kam aus Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem Audi. Dabei zog sich der 47-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Unter Drogen und ohne Lappen

Bremervörde. Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen ist eine 43-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag in der Straße Am Steinberg in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Frau war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der B 71/74 unterwegs, als die Beamten auf sie aufmerksam wurden. Im Gespräch erkannten sie bei der Fahrerin Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte die 43-Jährige zuvor Kokain, Marihuana und Amphetamine konsumiert haben. Im Verlauf der Kontrolle konnte die Frau lediglich einen Personalausweis vorlegen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Dokument einer anderen Frau. Der Schwindel fiel jedoch auf.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Sittensen/A1. Mit über zwei Promille ist ein 31-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem VW Golf auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen wurde gegen 5 Uhr früh in Höhe der Anschlussstelle Sittensen auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam und stoppte sein Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der erste Eindruck. Der 31-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Einbruch beim Golfclub

Sittensen. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in das Vereinsheim des Golfclubs an der Alpershausener Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie gegen 3 Uhr früh eine Terrassentür zum Büroraum auf. Darin suchten sie nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Firmeneinbruch in der Rudolf-Diesel-Straße

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag ist es in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Einbruch in das Gebäude einer Fachfirma für Steuerungstechnik gekommen. Auf dem Firmengelände entfernten die Täter ein Glaselement aus einem Rolltor und verschafften sich so den Zutritt in eine Halle. Im weiteren Verlauf betraten die Unbekannten einen Fabrikationsraum. Was sie dort suchten und ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

