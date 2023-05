Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ärger im Stadtpark - Polizei nimmt amtsbekannten Mann in Gewahrsam ++ Auffahrunfall in der Kivinanstraße ++ Kollision mit Linienbus ++

Rotenburg (ots)

Ärger im Stadtpark - Polizei nimmt amtsbekannten Mann in Gewahrsam

Zeven. Nachdem er am Dienstagabend im Stadtpark zwei junge Frauen bedrängt haben soll und anschließend mit Jugendlichen in Streit geraten war, haben Beamte der Zevener Polizei einen amtsbekannten, 29-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Ein Jugendlicher hatte die Streifenbesatzung gegen 18.40 Uhr in der Bäckerstraße auf den Vorfall aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Kurz darauf sahen die Polizisten einen anderen Jugendlichen, der aus dem Stadtpark vor einem Mann in Richtung Busbahnhof davonrannte. Den Beamten gelang es, den Verfolger zu ergreifen und eine Prügelei verhindern. Wie sich herausstellte, hatte der aggressive und betrunkene Mann am Nachmittag im REWE-Markt Kunden angepöbelt und an einer Tankstelle zwei Dosen Bier gestohlen. Da der 29-Jährige bei der Tat unter Alkoholeinwirkung stand, musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Taten verbrachte er eine Nacht im Polizeigewahrsam.

Auffahrunfall in der Kivinanstraße

Zeven. Bei einem Auffahrunfall in der Kivinanstraße ist am Dienstagabend ein 37-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 18.20 Uhr mit seinem VW nach links auf ein Grundstück abbiegen wollen. Eine nachfolgende, 19-jährige Fahranfängerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den Vordermann auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro.

Kollision mit Linienbus

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 123 zwischen Hesedorf und Bremervörde ist am Dienstagmittag ein 62-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Hyundai auf der Landesstraße in Richtung Bremervörde unterwegs. Als er kurz vor dem Bahnübergang nach rechts blickte, sei er mit seinem Wagen teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende, 27-jährige Fahrer eines Linienbusses versuchte nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen an den Armen zu. Den Sachschanden schätzt die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell