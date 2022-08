POL-PDWIL: Vandalismus in der Kapelle in Masholder

Irrel (ots) - Am Freitag, 19.08.2022, wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein Diebstahl aus einer Wohnung in Irrel gemeldet. Aus dieser wurde während der letzten beiden Wochen hochwertiger Schmuck und Goldmünzen entwendet. Es konnte Tatverdacht gegen mehrere Personen begründet werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden bereits am Samstag mehrere Objekte durchsucht. ...

