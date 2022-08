POL-PDWIL: Nächtliche Verfolgungsfahrt mit Motocross Fahrer in Bitburg

Prüm (ots) - In der Nacht vom 18.08 auf den 19.08.2022 (Prümer Sommer) wurde in der Heldstraße in Prüm ein schwarzer BMW mittels eines großen Steines erheblich beschädigt. Der Besitzer sah gegen 02:00 Uhr wie auf der anderen Straßenseite in Höhe der Firma Gehrke ein Mädchen von einem Elternteil ins Fahrzeug gebracht wurde. Es wird darum gebeten, dass diese Personen aber auch jeder andere Zeuge der Hinweise auf die Täter geben kann sich bitte bei der Polizei in ...

