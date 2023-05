Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Widersprüchliche Unfallschilderung - Polizei sucht Zeugen ++ Vorfahrt missachtet - 34-jähriger Mann verletzt ++ Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ++

Rotenburg (ots)

Widersprüchliche Unfallschilderung - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Wegen der widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Einmündungsbereich Eckerworth/Kampweg ereignet hat, sucht die Polizeistation Sittensen nach möglichen Augenzeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen waren dort gegen 14 Uhr ein Sattelzug und ein weißer Transporter kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa siebentausend Euro. Der 28-jährige Fahrer des Sattelzuges war in der Straße Eckerworth in Richtung Autobahn unterwegs. Der 22-jährige Fahrer des Transporters hatte vom Kampweg nach rechts in die Straße Eckerworth einbiegen wollen. Es sollen mehrere Verkehrsteilnehmer in der Nähe gewesen sein. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet - 34-jähriger Mann verletzt

Heeslingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Heeslinger Straße/Im Dorf ist am Donnerstagnachmittag ein 34-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 45-jähriger Fahrer eines Fiat hatte mit seinem Transporter gegen 15 Uhr von der Heeslinger Straße nach links in die Straße Im Dorf einbiegen wollen. Dabei übersah er den von links aus Richtung Sittensen kommenden VW Golf des 34-Jährigen. Der Mann zog sich bei der Kollision Prellungen an der Hand und Schnittverletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat

Hönau-Lindorf. Am Donnerstagmorgen konnte die Bremervörder Polizei einen amtsbekannten, 46-jährigen Mann ergreifen, der im Verdacht steht, zahlreiches Altmetall gestohlen zu haben. Eine Anwohnerin der Lindauer Straße hatte den Beamten gegen 8 Uhr früh von dem Mann berichtet, der an ihrer Haustür geklingelt habe. Er forderte von ihr die Herausgabe eines Rucksacks, den er in einem leerstehenden, im Umbau befindlichen Nachbargebäude habe stehen lassen. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Bei einer Absuche in der Lindauer Straße trafen die Beamten den 46-Jährigen in einem anderen, baufälligen Gebäude eines Gehöfts an. Dort hatte der Mann offenbar gestohlenes Altmetall zum Abtransport zwischengelagert. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Bei ihm fand die Polizei zudem einigen Design-Schmuck, für den er ebenfalls keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die folgenden Ermittlungen sollen klären, ob sie durch Straftaten erlangt wurden.

Sattelzug vom Firmengelände gestohlen

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter vom Gelände eines Nutzfahrzeughändlers an der Industriestraße einen kompletten Sattelzug gestohlen. Wie die Unbekannten die weiße Mercedes Zugmaschine mit dem Kennzeichen BRV-KS 595 und den Tieflader des Herstellers Blomenroehr mit dem Kennzeichen ROW-KS 10 in ihren Besitz gebracht haben, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die in der Nacht in der Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Einbruch in Kiosk - Laptop geklaut

Bremervörde. Bereits am vorletzten Wochenende sind Unbekannte in den Stadionkiosk des TSV Iselersheim am Lupinendamm eingebrochen. Wie sie sich den Zutritt verschafft haben, ist noch unklar. Mit einem Laptop machten sie sich aus dem Staub.

Einbruch in Schuppen

Sottrum. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in den Schuppen eines Wohnhauses an der Franz-Heinecke-Straße eingebrochen. Dazu knackten sie ein Vorhängeschloss, mit dem die Schuppentür gesichert war. Die Täter nahmen mehrere Geräte des Herstellers Makita, einige Akkus, Zubehör und zwei Flaschen Mineralwasser mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

