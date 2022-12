FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots) - Die Feuerwehr wurde am Samstagabend um 18:15 Uhr über Notruf 112 zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Münster alarmiert. Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst übernahm die Betreuung der Betroffenen. Zwei Trupps der Freiwilligen Feuerwehr gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Kräfte der ...

