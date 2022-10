Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist belästigt Passanten

Kaiserslautern (ots)

Eine junge Frau und ihre Mutter verständigten am Mittwochnachmittag wegen eines Exhibitionisten die Polizei.

Den beiden fiel auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Zollamtstraße ein älterer Mann auf, der bei geöffneter Fahrzeugtür in seinem Auto saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Person vor Ort kontrollieren. Nachdem er die Streife zwecks Anzeigenaufnahme zur Dienststelle begleiten musste, erhielt er einen Platzverweis für den genannten Parkplatz.

Der 64-jährige Mann stritt die Tat ab und gab an, dass er sich lediglich gekratzt habe. | jt

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell