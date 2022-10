POL-PPWP: Zu schnell in die Kurve gefahren

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Mittwochnachmittag den Verkehr in der Donnersbergstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden wurden insgesamt 42 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich mehrere Beanstandungen. Sechs Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie gegen die Gurtpflicht verstießen und während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Vier Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt - ...

