Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randale im Zeulenrodaer Rötlen - Kanaldeckel herausgerissen

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag entfernen unbekannte Täter in der Zeulenroda Str. der DFS, auf dem Abschnitt zwischen Jugendclub Römer und der alten Wäscherei, zwei Gullideckel aus der Fahrbahn und legten die massiven Stahlelemente auf dem Gehweg ab. Gefährliche Situationen für den Verkehr von Kraftfahrzeugen und Fußgängern waren nicht ausgeschlossen. Die Polizei in Greiz ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gesucht! 03661/6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell