POL-PDLD: Betrunkener Radfahrer bricht sich das Bein

Kandel/Jockgrim (ots) - Im Rahmen der Kontrollwoche Roadpol Speed wurden auch gestern wieder durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth Kontrollen durchgeführt. Über den Tag verteilt wurde die Geschwindigkeit an folgenden Örtlichkeiten überwacht: - Kandel in Höhe der Feuerwehr, hier ergaben sich 7 Verstöße, - Jockgrim Umgehungsstraße Richtung Hatzenbühl, hier ergaben sich 15 Verstöße. Am Abend wurde erneut an ...

