Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel/Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen

Kandel/Jockgrim (ots)

Im Rahmen der Kontrollwoche Roadpol Speed wurden auch gestern wieder durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth Kontrollen durchgeführt. Über den Tag verteilt wurde die Geschwindigkeit an folgenden Örtlichkeiten überwacht:

- Kandel in Höhe der Feuerwehr, hier ergaben sich 7 Verstöße, - Jockgrim Umgehungsstraße Richtung Hatzenbühl, hier ergaben sich 15 Verstöße.

Am Abend wurde erneut an der erst genannten Stelle kontrolliert. Hierbei ergaben sich sogar mehr als doppelt so viele, nämlich 15 Verstöße wie am Morgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell