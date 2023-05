Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 8-jähriges Mädchen von Auto angefahren ++ Unfall nach Sekundenschlaf ++ Einbruch in Milchtankstelle ++ Einbruch in das Oste-Hotel ++

Rotenburg (ots)

8-jähriges Mädchen von Auto angefahren

Sittensen. Am Dienstagvormittag ist ein Kind in der Hamburger Straße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das 8-jährige Mädchen gegen 10.15 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes durch eine bepflanzte Grünfläche über den Gehweg direkt auf die Straße gerannt. Eine 91-jährige Autofahrerin, die mit ihrem VW Polo in der Hamburger Straße unterwegs war, habe auf das plötzlich querende Kind nicht mehr reagieren und eine Kollision verhindern können. Das Mädchen wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unfall nach Sekundenschlaf

Bremervörde. Plötzlicher Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag in der Neuen Straße kurz hinter der Einmündung zur Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat. Ein 34-jähriger Autofahrer war gegen 9.30 Uhr mit seinem VW Tiguan stadteinwärts unterwegs, als unerwartet nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem geparkten VW Caddy eines 24-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Einbruch in das Oste-Hotel

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Oste-Hotel an der Neuen Straße eingedrungen. Wie sich die Täter den Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben, ist allerdings noch unklar. Im Hotel öffneten sie gewaltsam Türen vom Restaurant und von der Rezeption in ein Büro. Dort fanden die Unbekannten einen Computerbildschirm und nahmen ihn mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Einbruch in Milchtankstelle

Jeddingen. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Am Brink in die Milchtankstelle neben einem landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen. Dort öffneten sie gewaltsam einen Milchautomaten und nahmen die Münzgeldkasse heraus. Auch Überwachungskameras nahmen die Täter mit. Die Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus.

