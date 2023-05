FW-F: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Griesheim

Frankfurt am Main (ots) - In einer Wohnung im 3.Obergeschoss in der Wohnanlage geriet eine Matratze in Brand. Der Brand drohte auf das übrige Mobiliar überzugreifen. Die Kräfte der naheliegenden Feuerwache waren jedoch sehr schnell vor Ort und verhinderten die weitere Rauch- und Brandausbreitung. Gleichzeitig konnten sie eine Person unverzüglich aus der Wohnung retten und an die Sanitäter übergeben. Nach der ...

