FW-F: Kleiner Wohnungsbrand in einer Altenwohnanlage im Gallus

Frankfurt am Main (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr brannte es auf dem Gelände eines Hundedressur Platzes in der Schwanheimer Bahnstraße in Schwanheim. Das Feuer verursachte eine weit sichtbare Rauchsäule auf dem Gelände in umittelbarer Nähe des Kobelt-Zoos. Das Feuer im Inneren des Vereinsheims wurde bekämpft durch die Einheiten der Berufsfeuerwehr und ...

