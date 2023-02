POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Gemeinde Wiefelstede++

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. Unter anderem waren auch mehrere Imbissbetriebe betroffen. In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitagmorgen gegen 8 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räume einer Gaststätte an der Ofenerdieker Straße ein. Aus dem Imbiss entwendeten die Diebe Bargeld, anschließend flüchteten sie in ...

